Sport.quotidiano.net - Juve, febbraio mese decisivo per il rinnovo di Vlahovic. Intanto si corteggia Zirkzee…

Torino, 24 dicembre 2024 – Dusano Joshua Zirkzee? La domanda non è così peregrina. L’attaccante serbo va in scadenza nel 2026 e la trattativa per ilnon sta decollando, dall’altra parte l’olandese è uno degli attaccanti preferiti da Giuntoli e Motta e che il tecnico conosce bene per averlo allenato a Bologna. Potrebbe essere la strategia spartiacque per la, chiamata a capire il futuro nel ruolo di centravanti. Qualcosa di più si saprà a, a sessione invernale chiusa. In difesa, invece, Hancko e Silva gli obiettivi.: l’agente ne parlerà aTrattativa delicata, si sa. Il contratto difino al giugno 2026 prevede un ingaggio a salire fino a circa 12 milioni l’anno. Proprio sull’ultimo anno lavorrebbe risparmiare per abbassare i costi a bilancio del giocatore e liberare spazio salariale per nuovi innesti e bilanci sani.