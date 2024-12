Dilei.it - Jacqueline Luna Di Giacomo, la prima foto con Enea: “Mi sento un supereroe”

Primo Natale da mamma perDi, l’attrice compagna di Ultimo che ha appena dato alla luce il piccolo. Un batuffolo di 24 giorni che oggi stringe tra le braccia e mostra al pubblico di curiosi che non vedeva l’ora di conoscere il nuovo arrivato in casa Moriconi. È tempo di bilanci, per lei, in questa conclusione di 2024 che le ha cambiato la vita, ma è anche il momento di rallentare e di prendersi il giusto tempo per godersi la maternità che l’ha cambiata.presentaUltimo enon amano le luci dei riflettori e, anzi, nelle settimane che hanno preceduto la nascita dihanno preferito mantenere stretta la loro riservatezza. Hanno scelto consapevolmente di trasferirsi negli Stati Uniti perché il piccolo avesse la doppia cittadinanza e, probabilmente, sarà bilingue come la sua mamma.