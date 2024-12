Isabella Rossellini | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiCelebre attrice attiva tanto in Italia quanto negli Stati Uniti,è una delle più note figlie d’arte del cinema. Nel corso della sua carriera ha però saputo affermare la propria indipendenza e originalità, dando vita ad interpretazioni che hanno messo in luce il suo vero potenziale. Oggi lacontinua ad essere una presenza fissa nel panorama internazionale, con numerosi progetti in cantiere che non fanno che sottolineare la sua versatilità e la sua natura di artista poliedrica.Ecco 10che non sai di.I film diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha debuttato sul grande schermo con il film Nina (1976), per poi affermarsi grazie ai titoli Il pap’occhio (1980) e Velluto blu (1986), che la rende celebre a livello internazionale.