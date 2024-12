Lanazione.it - I play off non sono lontani. E Pereira piace

Miglior chiusura di anno non ci poteva davvero essere per il Prato, che finalmente ha infranto il tabù: i lanieri non ottenevano i tre punti nell’ultimo match prima del Natale addirittura dalla stagione 2019/20, quando arrivò il successo per 2-1 sul campo del Savona. Stavolta la vittoria è stata decisamente più roboante: un 5-0 rifilato al malcapitato Fiorenzuola che ha permesso ai biancazzurri di terminare il girone d’andata con 22 punti e di issarsi all’ottavo posto della graduatoria del raggruppamento D di serie D. Ioffal momento distanti ma alla portata (nove punti separano Remedi e compagni dalla quinta posizione, l’ultima buona per disputare la post season), mentre la vetta è davverossima (il Forlì ha 17 lunghezze di vantaggio rispetto al Prato). Eppure i numeri recenti sorridono alla truppa di mister Marco Mariotti.