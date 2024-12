Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Mariotto: “In sedia a rotelle parteciperò lo stesso all’apertura della Porta Santa”. Poi la stoccata: “Non avrei fatto vincere la Guaccero a Ballando”

Dopo aver dato forfait per motivi di salute all’ultima puntata di “con le stelle” Guillemoriappare. Il giudice si è dovuto fermare, stando a quanto comunicato, per l’incidente al ginocchio avvenuto a Riyadh, mentre ballava con alcuni amici del Kenya del gruppo Impala facendo danza acrobatica. Lo stilista presenzierà, alla presenza del Pontefice.“Non potevo non esserci,tra i rappresentanti del corpo diplomatico, dopo essere stato insignito del titolo nobiliarecasa reale di Sant’Agata Gomoa Odumase in Ghana – ha anticipatoall’Adnkronos – Ci sarò, seppur accompagnato e in”.Nessun rimpianto di non aver partecipato all’ultima puntata di ‘Ballandò? “No – ha risposto– Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi.