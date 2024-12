Ilgiorno.it - Gli scorci più belli del Lario nelle stampe antiche

Non c’è solo la corsa all’ultimo regalo nella vigilia di Natale a Como dove, gli amanti della cultura, non possono perdere al Broletto una mostra dedicata allepiù belle del lago, realizzate tra il XV e il XIX secolo. L’esposizione si configura come un racconto del territorio narrato dalle immagini realizzate d’après nature da valenti artisti, che, nel corso del tempo, si sono addentrati alla scoperta dei nostri luoghi. Questi, tradotti a stampa da abili incisori, rappresentano nel concreto il sottile legame tra l’intramontabile passato e l’effimero presente. Per la prima volta esposte al pubblico, oltre cento emozionanti immagini dell’epoca (dal XV al XIX secolo), selezionate tra le diverse centinaia che costituiscono una delle più complete raccolte al mondo delledel Lago di Como, si apre alla visione di studiosi e appassionati, per ricordare il suo artefice: Giorgio Bordoli Crivelli Visconti (1935-2014).