Giubileo, le strade chiuse per l'apertura della Porta Santa

Le celebrazioni dele del Natale porteranno cambiamenti significativi alla viabilità intorno a San Pietro fino a giovedì 26 dicembre. Tra gli appuntamenti più imnti, ci saranno la benedizione Urbi et Orbi e altre cerimonie solenni che richiameranno migliaia di fedeli., come cambia la viabilitàDalla scorsa notte sono iniziate le operazioni per liberare levicine alla Basilica di San Pietro. Le rimozioni dei veicoli hanno interessato via diAngelica, piazzaCittà Leonina, largo del Colonnato e via dei Corridori, tra largo del Colonnato e via dell’Erba. Anche piazza Papa Pio XII e viaConciliazione, inclusi i controviali, sono state coinvolte, così come altrevicine, come Borgo Sant’Angelo, via Pfeiffer, largo degli Alicorni e Borgo Santo Spirito.