Ilgiorno.it - "Frasi sessiste in Consiglio". La polemica non si placa

Leggi su Ilgiorno.it

GAMBOLÒ (Pavia) Non accenna arsi lache ha investito l’amministrazione comunale di Gambolò e che è alimentata dalle consigliere di minoranza Elena Nai (FdI), Helena Bologna (Forza Italia) e Alessandra Zerbi (Azione) che hanno accusato in particolare il sindaco Antonio Costantino di "atteggiamento sessista". Al primo cittadino viene rimproverata una frase pronunciata nelcomunale del 30 novembre quando, trattando una mozione sui controlli di vicinato, Costantino aveva detto più o meno "siccome si è lì alla sera, invece di guardare la televisione, si dice: dai facciamo una mozione. Così poi si finisce sui giornali". La considerazione era stata espressa in risposta alle lamentele della minoranza che evidenziava come le mozioni presentate non avessero mai seguito. "Non siamo sordi alle mozioni – aveva detto Costantino – ma è opportuno che vengano presentate con qualche dato e un minimo di documentazione a supporto.