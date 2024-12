Pianetamilan.it - Ex Milan – Gobbi: “De Ketelaere ha migliorato ogni aspetto del suo gioco”

Massimo, ex difensore e attuale opinionista, ha parlato di Charles De, ex, attualmente punto fermo dell’Atalanta, in un intervento su Sky Sport.ha elogiato la trasformazione del belga, sottolineando come sia diventato un tuttocampista sotto la guida di Gian Piero Gasperini. “Dehadel suo, compreso l’fisico. Ha sviluppato una grande tecnica, sia in allenamento che in partita”, ha dichiarato, evidenziando la sua crescita continua. L’exha mostrato anche un notevole progresso in termini di personalità, unche, secondo, era particolarmente difficile da sviluppare dopo un inizio complicato in Serie A. L’evoluzione del belga, da elemento di incertezza a pilastro dell’Atalanta, è una testimonianza della sua resilienza e della capacità di adattarsi ai ritmi della massima serie.