Sport.periodicodaily.com - Empoli vs Genoa: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Nonostante la buona classifica i toscani devono guardarsi ancora alle spalle dove i liguri incalzano a poche lunghezze e alla ricerca di punti salvezza pesanti.vssi giocherà sabato 28 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani possono dirsi relativamente tranquilli con 19 punti, ma allo stesso tempo non possono dormire sugli allori avendo conquistato una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Non va comunque dimenticato che la squadra di D’Aversa ha anche conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, a dimostrazione di come il gruppo sia ancora molto compatto. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, la prima della gestione Vieira.