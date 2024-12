.com - Colli Aniene, operata la donna ferita dall’albero

Leggi su .com

Rimangono gravi le condizioni dellaa causa della caduta di un albero a, un tragico incidente che ha causato la morte di un’altra persona. La vittima, unadi 45 anni, è deceduta sul colpo, mentre l’altra, il cui nome non è stato ancora reso noto, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Umberto I di Roma. Secondo quanto riportato dal nosocomio, le sue condizioni sono ancora critiche e necessitano di un costante monitoraggio.laLaha subito gravi fratture durante l’incidente e, a seguito dell’intervento chirurgico volto a stabilizzare le sue fratture. La prognosi resta riservata e i medici non si sbilanciano su un eventuale miglioramento, data la gravità delle lesioni riportate.La paziente, riferiscono dal Policlinico Umberto I – riporta l’Adnkronos -, “è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione delle fratture riportate ed è ricoverata presso il reparto di Rianimazione centrale in prognosi riservata, per il prosieguo delle cure.