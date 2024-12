Anteprima24.it - Casertana, parla Trevisan: “Credo nella salvezza. Vano? Non siamo i soli a seguirlo…”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Superiore a noi, soltanto l’Avellino – contro cui laha perso 5-0 – ma con Trapani e Latina sono due sconfitte immeritate:fermamentenostra“. Trevorall’edizione Caserta de Il Mattino a pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato. A proposito, smorza gli entusiasmi sull’arrivo di volti nuovi già con la prossima partita, contro la Juventus NG a Biella: “Il mercato apre due giorni prima che giochiamo, è difficile concretizzare un affare con così poco tempo. Con l’aiuto del presidente, ci stiamo attivando per far arrivare nuovi giocatori“. La priorità, dice, è quella di sfoltire la rosa, perché ci sono tutte le caselle occupate, ed il solo Mancini, infortunato di lungo corso, sarà messo fuori rosa: “Stiamo ragionando su diverse sistemazioni anche per altri elementi, anche con i loro procuratori“.