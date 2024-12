Unlimitednews.it - Calcoli della colecisti, una patologia comune ma spesso asintomatica

MILANO (ITALPRESS) – Isono depositi solidi che si formano all’internocistifellea, un piccolo organo posto sotto il fegato che immagazzina la bile, liquido necessario per la digestione dei grassi. I, detti anchebiliari, sono molto comuni: si calcola infatti che colpiscono tra il 10% e il 15% degli adulti. L’incidenza aumenta con l’età, soprattutto dopo i 40 anni. Isi formano principalmente quando ci sono squilibri nei componentibile, come un eccesso di colesterolo. La dimensione può variare dal granello di sabbia fino a quella di piccole pietre. Sono questi alcuni dei temi trattati da Luigi Boni, professore ordinario di chirurgia generale dell’Università degli Studi di Milano e direttorestruttura complessa di chirurgia generale mininvasiva del Policlinico di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress: “E’ una, ne soffre più o meno il 6%popolazione – ha esordito – Ci sono pazienti che non hanno sintomi, non è infrequente, anzi: la maggior parte dei pazienti non ne hanno di sintomi e non ne avranno.