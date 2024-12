Boxe Alalshikh | Usyk uno dei più grandi Fury ha una parte nel mio cuore

Leggi su Sportface.it

Lo scorso fine settimana è andato in scena un appuntamento molto importante per lamondiale, ovvero il rematch tre Oleksandre Tyson. Come nel primo atto a maggio, anche a Riyadh è stato il 38enne ucraino ad avere la meglio sul 36enne britannico con un verdetto che stavolta è stato unanime dadei giudici, per 116-112. Nella Kingdom Arena,ha quindi confermato le cinture di campione mondiale dei pesi massimi WBA, WBC e WBO, facendo un altro passo verso la storia di questo sport.Ora, il futuro potrebbe riservare la sfida a Daniel Dubois, già battuto in passato, per riunificare di nuovo tutte e quattro le principali cinture dei pesi massimi come era avvenuto a maggio prima di dover rendere vacante la cintura IBF. Ora, a commentare quanto successo sabato è il ministro reale saudita Turki, ‘stratega’ a livello organizzativo della ‘nobile arte’ di oggi e proprietario della storica rivista ‘The Ring Magazine’.