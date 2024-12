Ilgiorno.it - Bilancio triennale della Regione. Bocciati gli stanziamenti per l’ex Saronio e la Paullese

Approvato ildiLombardia per il triennio 2025-2027, ma gli ordini del giorno in tema died exsono stati. Il Sud Milano, da questo punto di vista, resta a bocca asciutta. Respinta la richiesta dei Cinque Stelle, che invitavaLombardia a valutare l’eventualità di anticipare, per conto del Governo, i fondi – pari a 1,8 milioni di euro – necessari a velocizzare e completare i lavori di raddoppio delle corsie, nel tratto compreso tra Settala e Paullo. Una richiesta simile, a sua volta rigettata, era arrivata dal consigliere del Pd Matteo Piloni, che invitavaLombardia ad attivarsi col Ministero delle infrastrutture "per garantire il rispetto dei tempi nei pagamenti dovuti all’impresa titolare del cantiere, così da evitare ulteriori rallentamenti nei lavori, e avviare con Città metropolitana il necessario confronto per iniziare a recuperare le risorse per superare i semafori di San Donato".