Lanazione.it - Bettolle, presepe dell’integrazione. Richiedenti asilo fra i figuranti

C’è chi lo ha già definito il, di una comunità unita, di qualcosa che va oltre le distanze e le differenze, che si parli di chilometri o del proprio credo, il tutto per abbracciare un aspetto vitale, e mai scontato, come la socialità. Agli ultimi preparativi sono in moto, è in arrivo il primo pomeriggio particolarmente atteso, quello con ilvivente recitato. L’appuntamento è per il 26 dicembre (con replica il 5 gennaio) con l’iniziativa promossa dalla Prolocoin collaborazione con la Compagnia teatrale "Bucchero" ma con tutto il paese a dare un contributo importante in modo volontario e con entusiasmo. E, tra i 74 partecipanti, ci saranno anche un gruppo di giovani, uomini ospiti del Cas die donne ospiti del Cas di Asciano che hanno aderito, in modo spontaneo, manifestando interesse a questa iniziativa.