Lalucedimaria.it - 24 dicembre: la Madonna di Inzing e il misterioso pianto da una stanza vuota

Leggi su Lalucedimaria.it

Molti sentono unstraziante provenire dall’interno di una casa, precisamente da una camera dove però non c’è nessuno, poi l’incredibile scoperta. Nel momento in cui viene trasferito in chiesa, l’immagine delladidiventa sfolgorante di luce e iniziano ad accadere miracoli. Da lì non cessano di provenire singhiozzi e vere e proprie . L'articolo 24: ladie ilda unaproviene da La Luce di Maria.