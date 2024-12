Venti di burrasca e mareggiate | allerta meteo gialla nel Lazio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 23 dicembre 2024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un’dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23.12.2024, e per le successive 24-36 ore.Si prevedono sulda forti adai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino aforte.lungo le coste esposte. Nevicate al di sopra dei 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, sui settori appenninici centro-meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Altresì, il documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 23/12/2024 riporta una previsione di: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori appenninici centromeridionali, a partire dalle prime ore di domani, martedì 24/12/2024 e per le successive 24.