Tremila nuovi ingressi in Intesa Sanpaolo

LE PERSONE sono sempre più al centro della strategia di crescita di. Dopo aver sottoscritto con le organizzazioni sindacali un programma per favorire il ricambio generazionale che prevede, entro giugno 2028 l’assunzione di 3.500 giovani a tempo indeterminato, di cui 1.500 come Global Advisor per le attività commerciali della Rete per garantire maggiore vicinanza alla clientela in particolare nel Wealth Management & Protection. Le assunzioni saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività e si aggiungono a quelle già previste nel quadro del Piano di Impresa 2022-2025, pari a 4.600 entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025. Nei giorni scorsi, invece,ha sottoscritto con tutte le Organizzazioni Sindacali un altro accordo volto a rafforzare il ruolo della formazione come pilastro della banca del futuro e strumento prioritario per assicurare l’ingaggio e il patto di responsabilità con le persone del Gruppo e aumentare la loro soddisfazione, favorendo lo sviluppo delle competenze, l’occupabilità e la crescita professionale.