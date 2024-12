Biccy.it - Televoto Grande Fratello: preferito tra Helena, Lorenzo e Javier, cosa dicono i sondaggi

Come ogni lunedì il topic è ‘’, che questa settimana però non porterà ad un’eliminazione. I telespettatori del reality di Canale 5 sono chiamati scegliere il loro gieffino, i due concorrenti più votati stasera saranno dichiarati immuni. In nomination c’è mezza casa:Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori,Spolverato,Martinez, Tommaso Franchi e Bernardo Cherubini.Chi saranno i preferiti del pubblico? Isu pagine social e forum dedicati al reality anche questa volta parlano abbastanza chiaro. In testa ovunque c’èPrestes, seguita daMartinez, mentre al terzo posto c’èSpolverato (non molto distante dai primi due). Sono questi tre gieffini a contendersi le due immunità in palio. Fuori dai giochi senza ombra di dubbio gli ultimi arrivati, Emanuele, Zeudi e Bernardo, ma anche questo non stupisce.