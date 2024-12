Lanotiziagiornale.it - Sui centri in Albania il governo non si arrende: oggi la riunione per rilanciare la sfida ai giudici

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilnon sie prova ail modello. Nonostante iabbiano già più volte rifiutato la conferma del trattenimento dei migranti neialbanesi, l’esecutivo vuole ripartire convinto che le decisioni delle toghe siano politiche e che non ci sia motivo di dire no ai trattenimenti. Così a gennaio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vuole riprendere i trasferimenti verso l’. Il ragionamento parte da un’interpretazione, un po’ dubbia, della sentenza della Cassazione del 19 dicembre: secondo Meloni darebbe “ragione” al, sostenendo che sia la politica a dover definire i Paesi sicuri. Motivo per cui proprio Meloni ha convocato per“unasul tema”. La sentenza della CassazioneIn realtà le cose non sono andate esattamente come dice Meloni, anzi la Cassazione ha detto in parte l’opposto.