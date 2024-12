Sport.quotidiano.net - Stritolata Varese: sesta sinfonia di fila. La Unahotels mette in ghiaccio le Final Eight

REGGIO EMILIA9780: Winston 21 (4/10, 3/4), Barford 17 (3/6, 3/8), Grant 4 (2/2), Gombauld 11 (4/5), Faye 12 (6/9); Uglietti 2 (0/2), Faried 11 (4/5), Cheatham 14 (4/7, 2/5), Vitali 5 (2/3), Gallo (0/1 da 3). N.e.: Chillo, Fainke. All.: Priftis. OPENJOBMETIS: Sykes 4 (2/3), Hands 12 (1/4, 3/7), Gray 8 (1/2, 1/7), Johnson 16 (3/7, 3/10), Akobundu-Ehiogu 10 (4/6); Tyus 2 (1/2), Librizzi 10 (1/2, 1/2), Alviti 15 (2/2, 2/4), N’guessan 3 (0/1, 1/3), N.e.: Virginio, Fall, Carità. All.: Mandole. Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Vita Parziali: 22-17, 48-41; 76-62 Note: T.l.: Reg 12/16 Var 17/23. Rimb.: Reg 45 (Faye 10) Var 35 (Goleniowski 8 13). Ass.: Reg 25 (Winston 13) Var 33 (Alviti 9). Spettatori 3.950. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Sandro Crovetti, ex dirigente biancorosso scomparso in settimana, sei bellissima.