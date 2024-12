Thesocialpost.it - Sinner: la Wada lo persegue, inasprisce i controlli sulle cheerleader ma dimentica i nuotatori cinesi

Leggi su Thesocialpost.it

La World Anti-Doping Agency () ha annunciato che, a partire dal 1° gennaio, obbligherà la federazione internazionale delle(Ifc) a investire il 15% dei suoi fondi sanitari nella ricerca di sostanze proibite come Epo e ormone della crescita. Le atlete, divise in squadre, si sfidano in coreografie con balletti e salti spettacolari.Leggi anche: Caso, il giornalista infuriato con Federica Pellegrini: “Del tutto inopportuna”Nuove discipline sotto osservazioneIl nuovo protocollo, denominato Tdssa v10.0, si applicherà anche alle organizzazioni che regolano discipline come la danza sul palo (Ifc), il salto con la corda (Ipsf) e la lotta uzbeka (Uww). Tuttavia, restano esclusi dapiù severi gli atleti di sport come i giochi elettronici, il biliardino e le bocce, che continueranno a essere monitorati per steroidi, stimolanti e narcotici attraverso test tradizionali.