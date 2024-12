Pnrr la Commissione Ue versa la sesta rata da 87 miliardi

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – LaEuropea hato all’Italia ladelpari a 8,7di euro. Il pagamento segue la valutazione positiva della, adottata lo scorso 26 novembre, connessa al conseguimento di 39 obiettivi, distinti in ventitrè milestone e sedici target.“L’Italia si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, pari a 122di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del. Un risultato positivo che permetterà all’Italia di investire in molti settori strategici intensificando la produzione in attività in cui questo Governo ha creduto fin dal suo insediamento. Il pagamento dellaè frutto di un intenso lavoro, svolto in sinergia anche con laeuropea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere della Nazione e dei cittadini”, dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.