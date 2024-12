Quotidiano.net - Piccoli, unici e originali

La saponetta al Gin tonic Il cocktail preferito? Non solo al bar: da oggi il Gin tonic entra a far parte della sfera della cura della persona. Ideassima firmata Rivo Gin è il G&T Rivo soap, un sapone solido per viso, mani e corpo, che dona freschezza e vigore anche all’umore. Il progetto nasce dalla collaborazione con uno storico saponificio italiano: parliamo quindi di un prodotto artigianale e di altissima qualità, con una formula arricchita con Vitamina E, 100% vegan e cruelty-free. Morbidezza sulla pelle Morbido, pastoso, un prodotto confortevole e pratico da usare. Tutto questo in un piccolo grande blush che ha la firma di Latte Beauty: il Nymph Lip&Cheek Cream Blush. Questo blush ha un'alta percentuale di ingredienti di origine naturale e una texture cremosa che si sposa alla perfezione con la pelle.