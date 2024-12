Agi.it - Per il concerto di Natale alla Camera arriva Morricone (figlio)

AGI - Sarà il Maestro Andrea, interpretando molte delle celebri composizioni del padre Ennio, a dirigere ildidei deputati, aperto da un saluto del Presidente Lorenzo Fontana. L'evento sarà in onda: su Rai1, a cura di Rai Parlamento, lunedì 23 dicembre alle 15.30, sulla webtv dellae sul canale satellitare. Il programma, introdotto dall'Inno italiano, abbraccia i brani più famosi della musica di Ennio, da "Gli Intoccabili" a "The Mission", spaziando anche attraverso i tradizionali canti natalizi come "Adeste fideles". A interpretare le musiche saranno: l'orchestra Roma Sinfonietta, con la direzione del Maestro Andreae il Coro Claudio Casini dell'Università di Roma Tor Vergata diretto dal Maestro Stefano Cucci. La direzione artistica è a cura di Luigi Lanzillotta.