Napoli, parla l'agente di Elia Caprile

Il secondo portiere del: nella trasmissione ‘Bordocampo’ in onda su Telecapri è intervenuto Graziano Battistini, agente di. Di seguito le sue dichiarazioni. “Lui è orgoglioso di poter vivere quest’esperienza in un club importante e con un allenatore importante. Misurarsi a certi livelli è sempre utile per capire a che punto sei e questa esperienza lo ha fatto crescere ulteriormente. È chiaro che la sua ambizione è quella di giocare sempre e vuole essere protagonista, come tutti del resto. Sa però che ha di fianco un portiere importante come Alex Meret. Il mister fa le sue scelte manon vuole mollare assolutamente nulla”. Sarà ancora con i partenopei il futuro di?“Futuro? Si vedrà. Sicuramente sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Di conseguenza se avvenisse qualcosa di interessante sul mercato, lo valuteremo.