Lanazione.it - Montagna pistoiese, tanti sciatori nonostante il vento

, 23 dicembre 2024 – Fine settimana quasi a due facce, mentre il sabato è stato molto frequentato, grazie anche a una giornata ideale, propiziata da sole splendente e temperature in linea, la domenica è stata contrassegnata da una fastidiosa pioggia che ha ammantato di grigio l’intera. Tutto questo però non ha scoraggiato gli amanti del manto bianco, che sono stati comunque. Se da una parte è vero che i rifugi hanno avuto quasi più successo delle piste, è altrettanto vero che gli appassionati si sono spostati sugli impianti più bassi, senza rinunciare alla sciata domenicale. Il bilancio lo traccia Rolando Galli (in foto), presidente della Società Abetone Funivie: “Sabato 21 dicembre abbiamo lavorato bene, c’è stato un importante afflusso di escursionisti, siache visitatori, negozi e attività di accoglienza hanno tutti lavorato.