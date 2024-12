Lapresse.it - Milano, 1milione 500mila persone al Pane Quotidiano nel 2024

“Noi oggi abbiamo delle medie che sono dei 4.500 ai 5.000 passaggi al giorno, che è un numero veramente considerevole, nell’arco di un anno abbiamo più di un milione e mezzo di passaggi. Qui noi stiamo svolgendo un’attività solidaristica che non è più sussidiaria, come dovrebbero essere tutte le attività solidaristiche, ma stiamo svolgendo un’attività necessaria e questo è un grosso problema”. Lo dice a LaPresse Luigi Rossi, Presidente dil’associazione che dal 1898 si occupa di distribuire pacchi alimentari ai milanesi più in difficoltà. “Achiaramente leche non ce la fanno – continua Rossi – qui non è tanto un problema di disoccupazione, qui il è che probabilmente il lavoro è aumentato, c’è molta più occupazione rispetto al passato, il vero problema è il potere d’acquisto: oggi con uno stipendio medio di 1400-1500 euro anon si vive”.