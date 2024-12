Lapresse.it - Manovra 2025, Meloni: “Assegno unico e bonus, avanti con sostegno a natalità”

E’ iniziato l’iter dellain Senato, un iter lampo, visto che si punta a chiudere sabato 28 dicembre. Il testo è stato annunciato oggi in Aula, nella seduta convocata per l’incardinamento, in cui è stata data lettura del parere favorevole rispetto alle regole di bilancio.: “con”“Con la legge di Bilancio, proseguiamo sulla strada delalla. Dopo aver aumentato del 50% l’per il primo anno di vita del neonato, introduciamo undi mille euro destinato ai nati nel. Una dote complessiva che, per i nuclei familiari con Isee più bassa, raggiunge i 5.540 euro nell’arco del primo anno e che sale fino a 7.000 euro dal terzo figlio in poi. Continuiamo a mantenere gli impegni che abbiamo preso con gli italiani”, ha scritto su X la premier Giorgia