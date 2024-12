Napolipiu.com - “Lo scudetto è possibile! Spalletti esalta il Napoli di Conte”

“Loildi”">L’ex tecnico azzurrola squadra di: “Si vede un’identità precisa. E che ambiente fantastico”L’amore di Lucianoper ilnon è mai svanito. Intervenuto a La Domenica Sportiva, l’ex tecnico azzurro hato il momento della squadra partenopea.“Ilè di nuovo sulla strada per andare fino in fondo e lottare per lo”, ha dichiarato con convinzione l’attuale CT della Nazionale. “Sta facendo un grande campionato, si vede un’identità di squadra ben precisa. Sono forti, hanno un allenatore forte e soprattutto un ambiente fortissimo”.Parole al miele anche per Lobotka, uno dei pilastri del suoscudettato: “È uno di quelli che ha determinato molto: chi gioca in quel ruolo deve essere il faro della squadra, e lui lo è”.