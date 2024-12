Inter-news.it - LIVE Inter-Como 0-0: inizia la ripresa allo Stadio San Siro

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si giocaSandi Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP21.49: COMINCIA IL SECONDO TEMPO!21.48 Le due squadre escono dagli spogliatoi per riprendere la partita. Non ci saranno cambi: né latoné lato.Primo tempo sicuramente non facile per l’, che è meno fluida nella manovra, complice anche unorganizzato e fisicamente al top. Dumfries e Dimarco imprecisi.45? FINISCE IL PRIMO TEMPO!41? REINA LA TIENE LI’! Carlos Augusto serve al centro Dimarco, che si gira col destro in area di rigore, ma blocca Reina.