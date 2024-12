Ilfattoquotidiano.it - Le occasioni dell’amore (Hors saison) è cinema da gustare con l’anima e da contemplare con gli occhi.

Ledi Stephane Brizé è il film nascosto, pressoché introvabile, che consigliamo per questo arido Natale diin sala. Dell’autore francese ricordiamo la trilogia dura e spietata sugli effetti del neoliberismo sul mondo del lavoro: La legge del mercato, En guerre, Un autre monde. Opere che vanno per un attimo messe filosoficamente in stand-by per rammentare un suo film del 2016 che ci aveva tolto il fiato. Une vie, film tratto da Maupassant su una giovane donna della Normandia di fine ottocento alle prese con un marito egoista e traditore.Tlievi ma precisissimi, atmosfere rarefatte, attori felicemente sommessi nel recitare, una luce grigio bianca e tagliare lo spazio, sia nell’inizio ottocento di Une vie che nella contemporaneità di un largo, apparentemente svuotato paese bretone affacciato sull’impetuosa maestosità dell’Atlantico di