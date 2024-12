Iltempo.it - Lagioia risponde a Valditara "Non volevo offendere. Mi dispiace, ritiri la querela"

Leggi su Iltempo.it

Dopo la lettera pubblicata da Il Tempo, con cui il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, spiegava le ragioni della suaa Nicola, il nostro giornale riceve la risposta dello scrittore, il quale spera di poter chiudere in modo pacifico l'intera vicenda. «Gentile Ministro Professor, ho letto la sua replica su "Il Tempo". Come ho scritto su "La Stampa", non era mia intenzione offenderla sul piano personale, mise si è sentito insultato. La mia era, e rimane, una critica alla forma del suo tweet, che però – specie se l'oggetto è la lingua italiana come accesso alla cittadinanza – ricade nella sostanza. Accolga questo mio sincero chiarimento ritirando l'azione legale. Le auguro Buon Natale e buon lavoro», firmato Nicola. Per chiarezza, occorre ricordare il motivo della diatriba.