La comunità romeno-ortodossa unita nel dolore

Lacristianasi riunisce nel ricordo di Andreea Antochi e del piccolo Sasha, deceduti al San Matteo dove la trentenne si era recata con il marito Florin Catalin Lovin per partorire la notte tra il 16 e il 17. Si è tenuto ieri il rito della Chiesa ortossa di Lodi per mamma e figlio, momento di raccoglimento e preghiera. Di origine romena entrambi i coniugi, residenti a Villanterio dove è stato annunciato lutto cittadino, e appunto di fede. Ecco perché la cerimonia si è tenuta proprio a Lodi, per via della presenza della chiesa, in modo da rispettare le tradizioni e credenze del Paese d’origine. Ieri alle 9 la liturgia è stata celebrata dal Pope, che ha ricordato "la durezza della morte ma anche la speranza nella salvezza della Resurrezione".