Inter-Como le formazioni ufficiali | Inzaghi ridisegna la difesa

Alle 20.45 è in programma, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito ledi, con Simonecostretto a rimodellare la suaa causa delle recenti defezioni– Diciassettesima giornata del campionato di Serie A, con l’che affronta ila San Siro nella sfida pre-natalizia fra le due squadre, che chiude questo turno. A causa delle tante assenze, Simoneè costretto are la suacome confermato dalle probabili di oggi, con Alessandro Bastoni al centro e Carlos Augusto dal primo minuto ad agire sulla zona sinistra della retroguardia. Per il resto spazio ai titolarissimi, specialmente a centrocampo con il recupero di Nicolò Barella e in attacco con la solita coppia composta da Marcus Thuram – a caccia di Mateo Retegui in cima alla classifica dei marcatori – e di Lautaro Martinez ancora a caccia del ritorno al gol.