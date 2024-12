Lanazione.it - Il regalo di Natale per gli angeli dei trapianti: due auto per il trasporto di midollo osseo

Firenze, 23 dicembre 2024 – Due nuove Hyundai Tucson a disposizione del Nucleo Operativo Protezione Civile per garantire i trasporti didal donatore al paziente malato di leucemia in attesa di trapianto. Lesono state cedute in comodato dalla concessionaria LeaCar di Solaro (Milano), specializzata tra l’altro nel noleggio a lungo termine, e garantiranno trasporti con dotazioni di altissima affidabilità e tecnologie particolarmente importanti per le missioni del Nopc, ovvero la smart tech che garantisce la massima collettività per le comunicazioni con la Centrale Operativa diretta da Patrizia Pieraccini, il software over the air per la più completa dotazione di informazione sulla percorribilità delle strade e le condizioni del viaggio e sensori abbinati a dati cartografici per la guida in sicurezza anche sulle lunghe percorrenze e la scelta delle vie migliori per raggiungere la destinazione nei tempi più brevi e con la massima garanzia di successo della missione.