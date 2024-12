Tvzap.it - Il ponte crolla all’improvviso, è dramma: ci sono morti e dispersi

Il ponte crolla all'improvviso, è dramma: ci sono morti e dispersi – Tragedia ieri in Brasile, dove un ponte che collega gli stati di Tocantins e Maranhão, è crollato all'improvviso provocando la morte di almeno una persona, un ferito e dieci dispersi. Il ponte che fa parte dell'autostrada ha ceduto nella parte centrale. Il ponte crolla all'improvviso, è dramma: ci sono morti e dispersi in Brasile: Domenica 22 dicembre 2024 un ponte è crollato nel nord del Brasile, mentre alcune auto e tir lo stavano percorrendo. Il momento è stato ripreso in un video da un cittadino, che stava segnalando delle crepe sospette sul manto stradale.