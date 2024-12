‘Hunter x Hunter’ Takahiro Yoshimatsu | Sempre sognato di lavorare a una storia serializzata su ‘Sh?nen Jump’

Leggi su Funweek.it

A Milano Games Week & Cartoomics abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con. L’animatore ha introdotto un episodio dell’anime Hunter x Hunter durante il programma del Fantasticon Film Fest. Rinomato animatore nato nella prefettura di Osaka,ha trascorso oltre 40 anni nel mondo dell’animazione lasciando un’impronta significativa nell’industria. Il suo nome è legato a numerose serie di successo dove ha lavorato svolgendo ruoli come direttore delle animazioni, animatore chiave e disegnatore degli storyboard. Ha lasciato il suo segno anche in serie iconiche come Dragon Ball, Hunter x Hunter, Trigun, Overlord e Slayers. «Non mi sarei mai aspettato un affetto del genere da tutti i fan e dal pubblico italiano. – ci dice subito – Sono molto felice di essere stato invitato e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti per farmi venire fin qui».