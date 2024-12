Calciomercato.it - Fuorionda clamoroso: imbarazzo totale in studio

Dopo la partita di ieri, reazione inaspettata dell’allenatore che pensava di non essere in diretta: l’uscita che ha messo tutti in crisiIeri sera al Gewiss è andata in scena una delle partite più divertenti e interessanti dell’ultimo turno di campionato che pure deve ancora chiudersi. D’altronde, quando c’è l’Atalanta in campo è molto semplice che questo accada. Ma a Bergamo il merito è stato in gran parte anche dell’Empoli che va pure in vantaggio in casa della Dea e poi pareggia tenendo in bilico il risultato fino alla fine. Almeno fino al super gol di De Ketelaere. I nerazzurri vincono ancora, ma a strappare gli applausi è anche la squadra di Roberto D’Aversa.Dazn (Ansafoto) – calciomercato.itIl tecnico dei toscani, protagonisti di un buonissimo campionato con 19 punti collezionati, nel postpartita si presenta come di consueto ai microfoni delle tv per analizzare la partita.