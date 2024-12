Ilrestodelcarlino.it - Fano, sfiorata l’impresa. Strappato un punto a Prata

TinetPordenone 3 Smartsystem2 : Katalan 9, Alberini 2, Sist, Benedicenti (L), Scopelliti 6, Ernastowicz 11, Aiello, Meneghel, Terpin 24, Guerriero, Agrusti, Bomben, Gamba 25. All. Di Pietro.: Coscione 3, Rizzi, Merlo 10, Roberti 23, Raffa (L), Mandoloni 2, Klobucar 3, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 2, Marks 20, Compagnoni 6, Mengozzi 7, Tonkonoh. All. Mastrangelo. Arbitri: Pristerà e Venturi. Parziali: 25-27, 25-22, 25-20, 23-25, 15-11. Note:: battute vincneti 8, battute errate 22, muri 9.battute vincenti 9, battute errate 20, muri 14. Sfiora il colpaccio la Smartsystem Essence Hotelsche torna dacon unprezioso. Gara d’alto livello per i fanesi che, al cospetto della seconda forza del campionato, escono a testa altissima. Nel primo set è un super Marks a decidere le sorti del parziale, annullando sul 24-25 un set ball e chiudendo la frazione con due ace consecutivi.