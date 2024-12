Dybala al Galatasaray a gennaio? Arriva l’annuncio sulla cessione

Leggi su Sportface.it

La possibiledi Pauloè diventata nuovamente uno degli argomenti più caldi in ambiente Roma.La Joya continua ad essere uno dei calciatori giallorossi più forti ma anche più chiacchierati, con le voci di un suo possibile addio cheno puntuali almeno una volta al mese. Il caos che sta travolgendo questa pazza stagione in casa Roma ha coinvolto, ovviamente, fin dai primi momenti anche l’ex attaccante della Juventus. Già all’addio di Daniele De Rossi si era parlato molto dell’argentino, a causa di una presunta clausola presente nel suo contratto che attiverebbe il rinnovo automatico al raggiungimento di un tot di presenze. Clausola di cui a De Rossi non sembrava importare più di tanto, e che pare sia stata uno dei motivi di divergenza con la dirigenza, che ha poi optato per l’esonero del tecnico.