Ilfoglio.it - Dove sono nati i cristiani

Leggi su Ilfoglio.it

di Siria, i più antichi del mondo, attendono con angoscia di sapere quale sarà il loro futuro dopo la caduta del regime di Assad” scrive sul Figaro Guillaume Perrault. “Erano il 10 per cento dei siriani prima dell’invasione dell’Iraq da parte di Washington e Londra nel 2003, ma da allora il loro numero si è dimezzato, e probabilmente anche di più. Molti lasciano il paese per sfuggire alle persecuzioni islamiste e all’impoverimento. La presenza cristiana in Siria, che risale alle origini del cristianesimo, si è indebolita. Per i, la Siria fa parte della Terra Santa in senso lato, intesa come la regionevissero Gesù e i suoi discepoli enacque la religione cristiana. Il nome di San Paolo è particolarmente associato a Damasco. Secondo gli Atti degli Apostoli (capitolo 9), Paolo, un ebreo originario di Tarso, capitale della provincia romana di Cilicia (a sud-est dell’odierna Turchia), era determinato a perseguitare i