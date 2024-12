Gqitalia.it - Com’è il Natale quando decidi di passarlo da solo

Il giorno di, per la maggior parte di noi, è la festa della famiglia per eccellenza e di conseguenza restare da soli in un'occasione del genere sembra strano, impensabile o addirittura triste. Tutto ciò che è legato ai festeggiamenti del, per quanto divertente e goloso, comporta comunque degli obblighi: annuire educatamente agli aneddoti stupefacenti e noiosi di qualche cugino; forzare un sorrisola zia di turno deposita nel tuo piatto una seconda porzione dello zuccheroso dolce fatto in casa. Sottrarsi a tali obblighi comporta comporta quasi sempre il rischio di esporsi a una quantità non trascurabile di stigma. Una cosa ingiusta perché anche nel 2024, come negli anni passati, molte persone trascorreranno da sole il 25 dicembre, sia per scelta (non amano i parenti, sono allergici ai film di, hanno un odio mortale per le torte salate) sia per necessità (i parenti sono inesistenti o troppo lontani da visitare).