Bergamonews.it - Christmas Map: il Natale in viaggio tra sostenibilità, sogni e condivisione

Leggi su Bergamonews.it

ilnon è solo una distanza da coprire, ma una pausa per riflettere, pensare a sé stessi e sognare. Questo è il messaggio che Atb, l’azienda trasporti di Bergamo, e l’agenzia creativa Dugongo, guidata da Ettore Frunzio, vogliono trasmettere conMap: un autobus decorato con una coloratissima livrea che trasforma il trasporto urbano in un’esperienza visiva e simbolica.Ogni fermata di questa mappa natalizia rappresenta un invito al self-care e alla: “Fai il regalo con il cuore”, “Insegui i tuoi”, “Circondati delle persone che ti fanno stare bene”. Ettore Frunzio racconta il concept dietro l’installazione: “Ci siamo dati tre obiettivi. Primo, valorizzare il trasporto pubblico come regalo sostenibile alla comunità. Secondo, creare un’opera visivamente accattivante.