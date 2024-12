Rompipallone.it - Chiesa in Serie A: svolta improvvisa, arriva con il nuovo ds

L’ex Juventus continua ad essere ai margini del Liverpool e per lui è possibile un ritorno nel massimo campionato. C’è una squadra interessataPer Federicoi prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia del Liverpool. Nonostante l’ex Juventus sia finalmente tornato a disposizione di Slot, il suo futuro sembra comunque essere lontano dalla Premier League. Una cessione che quasi certamente si concretizzerà durante il calciomercato estivo e in queste ultime ore ha preso piede una possibilità a sorpresa: un ritorno inA grazie ad un direttore sportivo.Stando alle ultime indiscrezioni, un club sembra essere ormai intenzionato a rivoluzionare la società e ildirettore sportivo potrebbe puntare tutto su. Siamo ad oggi solo nel campo delle suggestioni e delle ipotesi, ma è un qualcosa da non escluderlo a priori visto che la volontà dell’ex Juventus è quella di ritornare inA per cercare una sorta di continuità mancata da quando èto a Liverpool.