361magazine.com - Bianca Guaccero: «Sanremo? Carlo Conti mi ha chiamato qualche tempo fa»

Leggi su 361magazine.com

La conduttrice ha vinto Ballando con le StellePronostici rispettati e sabato,, ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Oggi, 23 dicembre, ne ha parlato in due interviste a Repubblica e Corriere.Lasi sofferma pure sugli attacchi di panico: «Questo problema in realtà l’avevo già risolto, ma non ne avevo mai parlato. La mia migliore amica mi ha detto che non se n’era accorta. Non l’avevo mai detto nemmeno a me stessa, per me è stata una liberazione. Ho avuto molta paura di confessarlo, ma quando lo fai ti liberi di un grande peso e questo crea un legame ancora più forte con le persone. Mi sono sentita accolta da un abbraccio grande, ho sentito immensa comprensione. Alcuni mi hanno ringraziato di averne parlato, soprattutto mamme giovani».Leggi anche: Open Arms, Richard Gere contro SalviniA Ballando con le Stelle ha trovato anche l’amore con il ballerino Giovanni Pernice.