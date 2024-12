Anteprima24.it - Basket, vittoria al cardiopalma per la Catillo contro Gragnano

Tempo di lettura: 2 minutisofferta per laSrl Cestistica Benevento, che si impone 36-35 tra le mura amiche, al termine di una partita dura e sempre in bilico. A risolverla, nel finale, una tripla di Zambottoli ed un tiro libero di Manganiello, che regala il successo alla. Nel primo quarto, gli attacchi sono bloccati e le due squadre incontrano molte difficoltà in fase realizzativa, complici le due difese, sempre molto attente. Latrova punti principalmente da Manganiello, chiudendo il primo quarto sul 9-7. Il secondo periodo procede sulla falsariga del precedente. Per le locali, si iscrive a referto Saccomanno, che si accende, trovando più volte il fondo della retina., tuttavia, resta sempre a contatto, chiudendo il secondo periodo sul 20-17.