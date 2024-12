Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, Carolyn Smith sul podio di Pellegrini e La Rocca: “Sono contenta per Federica ma…”

A distanza di due giorni dalla finale dicon le, che ha sancito la vittoria della coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (QUI per leggere le loro parole), seguita dae Pasqualeal secondo posto eNargi e Luca Favilla al terzo, la giudiceè stata ospite di Massimiliano Ossini a Uno Mattina e ha parlato di ciò che è accaduto durante la fine e delle relative polemiche.In molti, infatti, hanno contestato ildella diciannovesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, soprattutto per via del posizionamento dellae della Nargi, che secondo tanti telespettatori avrebbero dovuto ottenere il risultato opposto.A tal proposito,si è detta d’accordo con chi ha espresso il proprio disappunto in merito ai risultati della finale e ha ammesso che la classifica generale non corrispondeva alla sua personale.