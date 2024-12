Zonawrestling.net - AEW: Sfortuna per Bandido, commozione cerebrale subito dopo il rientro dal lungo stop

Nel giugno 2023si ruppe un polso e fu costretto ad un lunghissimo, ben 18 mesi. A ROH Final Battle di venerdì scorso l’atteso, con il messicano che è intervenuto in aiuto di Matt Cardona scacciando dal ring Chris Jericho e i suoi scagnozzi. Il ritorno, però, è stato tutt’altro che fortunato.si èdi nuovo infortunato.Tantaper18 mesi di assenza,ha fatto il suo ritorno a ROH Final Battle, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Eseguendo uno shotgun dropkick dalla terza corda ai danni di Jericho, il messicano è caduto male infortunandosi di nuovo. Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Daily Update, infatti, il messicano avrebbe riportato una. Come sappiamo, si tratta di un tipo di infortunio che va gestisti con cautela e al momento non è chiaro quanto il wrestler dovrà restare fermo.